HeatWaveに対応！CData Software Japan ETL / ELT ツール『CData Sync』

2024年7月3日、CData Software Japanは、クラウド・DBデータのETL / ELTツール『CData Sync』がオラクルの提供するHeatWaveをデータ同期先として対応したことを発表しました。

これにより企業は大規模データを高速で扱えるHeatWaveに対し、Oracle DatabaseやSQL ServerなどのRDBデータやSalesforce・Google Analytics 4・SAPなどのSaaS・アプリケーションデータを同期するデータパイプラインをノーコードで構築可能になります。

本ソリューションの導入は、CData Syncのインテグレーションパートナーである株式会社スマートスタイル(東京都港区、代表取締役社長:河野 一)が、これまで20年にわたりMySQLのコンサルティングやサポートを行ってきた豊富な知見を活かし、実装をサポートします。

■大規模なデータ分析基盤に適するHeatWaveへのデータパイプライン構築

現在企業では、オンプレミスの基幹システムやSaaSの業務アプリケーションをハイブリッドで利用しています。

業務活動のすべてがデジタルデータとして保管されていくなかで業務データは膨大となり、大規模なデータをハイパフォーマンス・高可用性で処理できるデータベースサービスを分析基盤とする必要性が高まっています。

HeatWaveは、オラクルが提供するMySQLベースのクラウド提供のデータベースサービスです。

HeatWaveは超並列でインメモリのハイブリッドな列指向のクエリ処理エンジンを搭載することで大規模なスケーリングとパフォーマンスを実現することが可能です。

クラウド・DBデータのETL / ELT ツールである『CData Sync』がデータの同期先としてHeatWaveに対応したことで、400種類以上のSaaS・DBに格納されている業務データをHeatWaveに収集し、企業データを統合するデータ分析基盤として利用することが可能です。

HeatWave 対応のCData Syncはこちらからダウンロードが可能です。

30日間の無償トライアルをお試しください。

【トライアル版ダウンロード】

https://www.cdata.com/jp/sync/

■オンプレミス基幹DBデータのクラウドリフトやクラウド分析基盤への複製

CData Syncを使えば、オンプレミス基幹システムで使用されるOracle Database、SQL Server、Db2などのデータベースのデータを簡単にOracle Cloud Infrastructure(OCI)上のHeatWaveに反復同期することができます。

基幹システム自体のクラウドリフトや、クラウドデータ分析基盤へのオンプレミスデータのパイプラインをノーコード・低コストで実現できます。

■Salesforce、SAP、Marketoなどのアプリケーションデータの分析基盤へのパイプライン

企業では、Salesforce、Adobe Marketo Engage、Google Analytics 4などのSaaSやSAPなどのアプリケーションを利用しています。

顧客データを含む業務データは複数のサービス・アプリケーションに分散してしまい、顧客とのタッチポイント全容の把握や、業務全体の把握が困難になっています。

■CData Syncの機能概要

・400種類以上のデータソース

・データソース接続、同期先接続、ジョブ設定の3ステップでシンプルな操作

・Oracle Database、SQL Server、PostgreSQLを含むRDBからのCDC対応、SaaSデータの差分更新対応

・オンプレでもクラウドでも(OCIのVMを含む)ホスティング可能。

オンプレミスホスティングでは、SSHサーバーを挟んだ接続にも対応

■3社共催、無料オンラインセミナーを開催

本セミナーでは、CData SyncとHeatWaveを組み合わせてSAP・Dynamics 365・Salesforce・NetSuiteなどニーズの高いデータソースと連携してデータ分析基盤を構築するためのポイントを解説します。

【開催概要】

自社のCRM・ERP・SFAと連携したデータ分析基盤を HeatWaveで構築する方法

〜「CData Sync」でデータパイプラインをノーコードで構築〜

日時 :2024年7月30日(火)11:00-12:30

形式 :オンライン(Zoom)

参加費:無料

【タイムテーブル】

〈11:00〜11:25〉

コンテンツ:CData Syncを使って自社システムとHeatWaveを連携させる方法

登壇者 :CData Software Japan 合同会社 杉本 和也 氏

〈11:25〜11:50〉

コンテンツ:データ分析基盤としてのHeatWaveの強み

登壇者 :日本オラクル株式会社 林 永治 氏

〈11:50〜12:15〉

コンテンツ:HeatWave・CData Sync導入支援サービス・事例の紹介

登壇者 :スマートスタイル株式会社 内藤 達也 氏

〈12:15〜12:30〉

コンテンツ:質疑応答

※内容は予告なく変更される場合があります。

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

※Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。

