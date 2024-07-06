Èþ¤·¤µ¤¬¸¢ÎÏ¤ò°®¤ë¼Ò²ñ¤ËÉü½²¤ò¡ª¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹SF¡Ø¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥å¥¿¥ó¥Æ 4K¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¡Øµ¤¶¸¤¤¥Ô¥¨¥í¤Î·èÆ®¡Ù¡Ø¥Ù¥Í¥·¥¢¥Õ¥ì¥Ë¥¢¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢´ÆÆÄ¤Î¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¡Ø¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥å¥¿¥ó¥Æ 4K¡Ù¤¬£¸·î23Æü¤è¤ê¸ø³«¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ØÌ¤ÍèÀ¤µª¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¡Ù¡Ø¥Ï¥¤¥ë¥ß¥å¥¿¥ó¥Æ! ÅÅ·âXXºîÀï¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ë®Âê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¼Ô¤À¤±¤¬¸¢ÎÏ¤ò°®¤ë¶áÌ¤Íè¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½¹°¤ÊÍÆËÆ¤ä¾ã³²¤æ¤¨¤ËÇ÷³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È½¸ÃÄ¡È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥å¥¿¥ó¥Æ¡É¤òÉÁ¤¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹ÉÁ¼Ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥Ê¡¼¥¡¼SF¡£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢±§Ãè¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥å¥¿¥ó¥Æ¤Î¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ë¥é¥â¥ó¤¬ÑÛ¡¹¤·¤¯¤¿¤¿¤º¤à»Ñ¤ò±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é¤¬¸À¤¦Èþ¤·¤µ¤Ï¡¢Êµ¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Ó¤ì¤ë¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥å¥¿¥ó¥Æ¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉü½²¤Î¤¿¤á¡¢Î¬Ã¥¤ä»¦¿Í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢´Æ¹ö¤«¤é½Ð½ê¤·¤¿¥Ü¥¹¤Î¥é¥â¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢ÂçÉÙ¹ë¤ÎÌ¼¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¤ÎÍ¶²ý¤òÌÜÏÀ¤à¡£
¡Ø¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥å¥¿¥ó¥Æ 4K¡Ù
8/23(¶â)¤è¤ê¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
© EL DESEO, S.A. - CIBY 2000 - 1992