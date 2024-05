米ジョージア州在住のシェリルさん(Cheryl、63)と夫クルアーン・マッケインさん(Quran McCain、26)が日本時間10日、代理母が妊娠したことを報告してSNSを騒がせている。2人の年齢差は37歳で、シェリルさんにはすでに7人の子と18人の孫がいるという。英ニュースメディア『UNILAD』などが伝えた。シェリル・マッケインさんが現在の夫クルアーンさんと初めて出会ったのは2012年、クルアーンさんが15歳の時で、2人はファストフードレストラン「デイリークイーン」で働いていた。

それから約8年後、2人は再会して恋に落ち、交際から数か月後の2021年9月3日にめでたく結婚。2022年初めには「代理出産で子供を検討中」と公表して話題になった。ところが代理母とのやり取りは決してスムーズとはいかず、ここ2年間は精神的なストレスが溜まっていった。それというのも、1人目の代理母は契約違反を犯して2022年5月に契約解除となり、その後の2人は妊娠に至らなかった。そうして4人目でやっと懐妊となったものの、クルアーンさんは代理母のために精子を保存しなくてはならず、2人の性関係にすれ違いが生まれたのだという。そんなつらい過程を経て夫婦は5月10日、SNSで代理母の妊娠を発表。妊娠が判明した途端、2人は元のロマンチックな関係を取り戻したそうで、動画には「ついに実現したの。私たちには家族ができるのよ」と言葉を添えた。そしてシェリルさんが陽性の妊娠検査薬を披露すれば、クルアーンさんは胎児の写真をかざし、2人で「私たちの赤ちゃんよ!」と述べながら、嬉しさを全身で表現した。待ちに待った代理母の妊娠について、シェリルさんはこう語る。「赤ちゃんができると知って素晴らしい気持ちなの。だって私たちの家族ができるのよ。だから私は今、これまでにないほど幸せ。私たちは赤ちゃんを無条件に愛するし、家族はこれまでになく幸せになるわ。」一方のクルアーンさんは「妊娠を知った時は嬉しくて泣いたよ」と述べ、次のように続けた。「これは僕たちの初めての子になるからね。こんなふうに愛を感じたのは、シェリルと結婚した時以来だよ。女の子であろうと男の子であろうと関係ない。赤ちゃんが産まれ、私たちはこれからの人生を共にしようとしているのだから!」しかしながら、すでに7人の母であるシェリルさんには心を痛めていることがあるという。実は子供たち7人のうち、クルアーンさんとの関係をサポートしているのは1人だけ。また孫18人のうち会えるのは3人だけだそうで、シェリルさんはこう述べていた。「子供たちは私の人生の全てだった。それが『私が愛する人と恋に落ち、結婚したい』となった途端、あの子たちは私のことを支えてくれなくなったの。私は傷ついている。本当に心が痛むのよ。」なお今回の妊娠だが、シェリルさんが生物学的な母親ではないものの、クルアーンさんは「家族とは血のつながりだけではない。シェリルが最高の母親になるのは間違いないよ」と述べ、父親になるのが待ちきれない様子だった。ちなみにこのニュースには、「おめでとう」「赤ちゃんが健康でありますように」「2人が愛し合っていれば年齢は関係ないわ」といった声のほか、次のようなコメントが寄せられた。「倫理的な問題があるのでは?」「本当なの? 開いた口が塞がらない。」「我が子と連絡が取れずにいる60代の母親が、これから赤ちゃんを育てるの?」「あの爪で子育てをしないで欲しい。」「63歳? 93歳では?」「素敵な曾祖母になれるだろうね。」「母親が先に亡くなってしまうのでは? そうなるとシングルファーザーになるよね。」「この子は年老いた母親の世話をするために生まれてくるようなものだよ。」「自分勝手だ。」画像は『Queen Cheryl Instagram「Happy anniversary to my best friend」「Our love child is on the way I can’t wait to start our family」「I really don’t it’s our life we deserve happiness」「Happy birthday to my handsome sexy amazing husband」』『Queen cheryl TikTok「We are ready to start a family」』『The Sun 「MIND THE GAP I’m a gran-of-17 and I’ve married my toyboy, he’s 37 years younger than me - people troll us but the sex is amazing」(Credit: Jam Press)』『The Daily Star 「Gran, 61, engaged to 24-year-old describes ‘amazing’ sex life with toyboy lover」(Image: Quran McCain / SWNS)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)