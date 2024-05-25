藤枝vs鹿児島 スタメン発表
[5.25 J2第17節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
MF 10 榎本啓吾
MF 11 アンデルソン
MF 13 大曽根広汰
MF 14 中川風希
MF 17 平尾拳士朗
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 99 ウエンデル
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 27 前田翔茉
FW 20 H. Kanda
監督
須藤大輔
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 17 星広太
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 18 福田望久斗
MF 20 圓道将良
MF 34 鈴木翔大
MF 35 中原秀人
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 14 野嶽寛也
MF 21 田中渉
MF 30 木村祐志
MF 65 西堂久俊
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
大島康明
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
MF 10 榎本啓吾
MF 11 アンデルソン
MF 13 大曽根広汰
MF 14 中川風希
MF 17 平尾拳士朗
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 99 ウエンデル
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 27 前田翔茉
監督
須藤大輔
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 17 星広太
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 18 福田望久斗
MF 20 圓道将良
MF 34 鈴木翔大
MF 35 中原秀人
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 14 野嶽寛也
MF 21 田中渉
MF 30 木村祐志
MF 65 西堂久俊
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
大島康明