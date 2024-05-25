[5.25 J2第17節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 2 川島將

DF 4 中川創

DF 16 山原康太郎

MF 10 榎本啓吾

MF 11 アンデルソン

MF 13 大曽根広汰

MF 14 中川風希

MF 17 平尾拳士朗

MF 26 西矢健人

FW 9 矢村健

控え

GK 35 内山圭

DF 3 鈴木翔太

DF 99 ウエンデル

MF 6 新井泰貴

MF 8 浅倉廉

MF 27 前田翔茉

FW 20 H. Kanda

監督

須藤大輔

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 17 星広太

DF 23 岡本將成

DF 28 戸根一誓

MF 8 藤村慶太

MF 18 福田望久斗

MF 20 圓道将良

MF 34 鈴木翔大

MF 35 中原秀人

FW 10 藤本憲明

控え

GK 31 大野哲煥

DF 5 井林章

MF 14 野嶽寛也

MF 21 田中渉

MF 30 木村祐志

MF 65 西堂久俊

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

大島康明