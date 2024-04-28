金沢vs岐阜 スタメン発表
[4.28 J3第11節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 25 小島雅也
DF 39 庄司朋乃也
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
FW 30 大谷駿斗
FW 77 マリソン
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 2 長峰祐斗
DF 16 毛利駿也
DF 38 山本義道
MF 17 加藤大樹
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
監督
伊藤彰
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 21 青木拓矢
MF 22 文仁柱
MF 40 川上竜
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
FW 24 粟飯原尚平
控え
GK 31 上田智輝
DF 18 小川真輝
DF 39 遠藤元一
MF 6 北龍磨
MF 19 松本歩夢
FW 27 横山智也
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 25 小島雅也
DF 39 庄司朋乃也
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
FW 30 大谷駿斗
FW 77 マリソン
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 2 長峰祐斗
DF 16 毛利駿也
DF 38 山本義道
MF 17 加藤大樹
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
監督
伊藤彰
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 21 青木拓矢
MF 22 文仁柱
MF 40 川上竜
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
FW 24 粟飯原尚平
控え
GK 31 上田智輝
DF 18 小川真輝
DF 39 遠藤元一
MF 6 北龍磨
MF 19 松本歩夢
FW 27 横山智也
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作