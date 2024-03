中国 在住の19歳(一部報道では18歳とも)の女性は、13歳からの5年間で400万元(約8340万円)以上を整形手術に費やしてきた。ある女優に憧れ、自身も「有名になりたい」と夢を描いてきたが、ここにきて医師は「これ以上整形を続ければ死の危険がある」と警告しているという。香港のニュースメディア『South China Morning Post』などが伝えた。 中国 東部、浙江省出身の周楚娜さん(ヂョウ・チュナさん、19、一部報道では18歳とも)は、物心ついた時から外見に コンプレックス を持ち、13歳で初めて顔にメスを入れた。

楚娜さんはよく、親戚や家族の友達などから「母親は魅力的なのに、あなたはちっとも似ていない」と言われて不快に思っていたそうで、上海のインターナショナルスクールに通うようになったことで「クラスメートは自分よりも可愛くて、自信に溢れている」という思いを一層強くしたという。そして自分の外見への劣等感が一段と強くなり、他の生徒に嫉妬を抱くようになったのだった。こうして楚娜さんは、母親に「もっと可愛くなりたい」と訴えて整形の許可をもらい、13歳で初めて、目を二重にする施術を受けた。台湾の女優、吳心緹(ウー・シンティー、31)に大きな憧れを抱いていたのも整形に踏み切った大きな理由の一つだった。それからというもの、鼻の形成手術、口元の整形、小顔整形(骨切り)、脂肪吸引、豊胸、豊尻、ヒアルロン酸注射などをはじめ、ありとあらゆる施術を受け、100回を超える整形手術に400万元(約8340万円)以上を費やした。なかでも目を大きくする目頭切開などの手術は10回も受けており、医師には「これ以上、目の手術はできない」と言われているという。また、これまでで最もつらかったのは顔の骨を削る手術だったそうで、「手術は10時間以上かかったの。それで15日間もベッドで寝ていなくてはならず、水分だけしか摂取できなかった。手術は怖いけど、必要だったのよ」と明かしている。さらに、手術後に記憶喪失や視覚障害などに苦しんだこともあり、一度整形手術を行った医師らはニ度目の手術を拒否することが多いため、新しい手術のたびに別の医師を探さなければならず、「上海の形成外科は全て訪れたわよ」と述べている。こうして最初の手術から5年以上が経過し、楚娜さんは古い友人らが認識できないほど別人に変身。整形で容貌が変わりすぎたため、一年で4回も身分証明書の写真を変えなくてはならず、手術のために学校も退学してしまったという。「母は私へのサポートを止め、父は私の新しい外見を認めてはくれないの。だから両親は『あれはあなたの娘よね』と友人から質問されても首を縦に振らないのよ」と語る楚娜さん。それでも 中国 SNS 『微博』に「小z娜娜nana」の名で写真や動画を投稿して人気を集め、2022年にはエンタメ業界に進出。女優として活動している。そんな楚娜さんの整形のビフォーアフターの写真を見た人々は、「かわいそうな女性だ」「本当に別人だね」「怖い」「まるでアニメのキャラクターのよう」「人間とは思えない」「必要なのはありのままの自分を愛すること。整形で手に入れた顔ではないよ」「健康問題を抱えるまで整形するなんて!」といったコメントを寄せており、上海を拠点に活躍する私立の 美容整形 病院のリン・ヨンガン医師(Lin Yonggang)らはこう警告した。「これ以上手術を続ければ、筋肉のけいれん、顔面の神経不全、麻酔薬の過剰な使用による脳損傷などの深刻な健康被害を及ぼすだろう。」なお楚娜さんはここにきてやっと、「これ以上の手術はしない」と宣言してはいるものの、最近は半年で27キロの減量に成功し「痩せすぎでは」といった声があがるなど、話題は尽きないようだ。ちなみに整形と言えば、総額65万ポンド(現在のレートで約1億2300万円)以上をかけて60回超の整形を繰り返してきたロドリゴ・アルベスさんが有名で、2020年には女性への性転換を図るため、半年で約10万ポンド(約1900万円)を費やしていた。画像は『希望之声 「 中国 网红跃升为女星 整型上百次频换身分证」(图片: 小z娜娜nana 微博)』『网易 「沉迷整形7年 19岁网红出道「半年-27公斤」近照网惊:成鬼了」』『South China Morning Post 「Star-struck China teenage girl splurges US$563,000 of parents’ cash on so much plastic surgery doctors fear one more op could kill her」( Photo: SCMP composite/Weibo)』『Roddy Alves Instagram「Red is the first color of spring.」』『Oddity Central 「China’s Plastic Surgery Poster Girl Has Had Hundreds of Procedures Done Since She Was 14」(Photo: 吴晓辰Abby/Weibo)、「19-Year-Old Undergoes Plastic Surgery After Breaking Up With Boyfriend, Has No Regrets」(Photo: Nguyen Tuong Vy)』『Đỗ Quyền Facebook「Đôi khi tất cả sự cố gắng của bản thân」』『Kenh14 「10 năm trải qua vô số lần dao kéo, cậu bạn Đà Nẵng khiến dân tình kinh ngạc khi so ảnh CMND với hiện tại: Ủa, phải cùng một người hông?」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)