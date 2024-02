米ミズーリ州で現地時間2月14日に発生した、カンザスシティ・チーフスのスーパーボウルの優勝祝賀パレード銃乱射事件。カンザスシティの市と警察は、証拠を整理するなど現在も捜査を進めているが、一夜明けて事件の詳細が見えてきた。拘束された容疑者は3人、そのうち2人は少年だった。米ニュースメディア『New York Post』や地元ニュースメディア『KMBC-TV』などが報じた。

【この記事の動画を見る】事件翌日の15日、米ミズーリ州カンザスシティ警察のステイシー・グレイブス署長(Stacey Graves)は記者会見を行い、22人が銃創を負い、女性1人が死亡したこの銃撃事件について、国内テロや暴力的過激主義とは何の関係もなく、数人の口論から始まったことを明かした。ステイシー署長によると、銃撃事件の犠牲者22人は8歳から47歳までで、少なくとも半数は16歳未満だった。カンザスシティ消防署は現場でトリアージを行い、重傷者は救急チームが対応にあたってから10分以内に搬送されている。「ユニバーシティ・ヘルス・トルーマン医療センター(University Health Truman Medical Center)」は、救急搬送された負傷者のうち、2人が依然として重篤な状態で、どちらもICUに入っているが快復傾向にあると発表した。「チルドレンズ・マーシー病院(Children's Mercy Hospital)」は、銃撃によって負傷した入院中の子ども9人のうち、6人が退院したと発表した。残りの3人も快復する見通しだ。カンザスシティ・チーフスの一部の選手からは、搬送された子どもたちを支援する動きも出ているようだ。死亡した女性は、カンザスシティのラジオ局『KKFI』でラテン系音楽番組のディスクジョッキーを務める2児の母、エリザベス・"リサ"・ロペス・ガルヴァンさん(Elizabeth "Lisa" Lopez Galvan、44)であることが公表された。リサさんは娘と息子、親戚の子どもらとパレードを観に行っていた。同行した子どもらも負傷している。別の被害者の1人、ジェイコブ・グーチ・シニアさん(Jacob Gooch Sr)は、朝のニュース番組『CBS Mornings』のインタビューに応じ、妻と13歳の息子も撃たれたが、自分は犯人を見ていなかったと述べた。しかし彼の妻と娘は、容疑者の男が銃を引き、無差別発砲を始めるのを目撃した。ジェイコブさんは、女性と他の誰かの間で口論があったのを聞いたと述べ、「女性は『そんなことしないで、ここではやめて』のようなことを言った」と付け加えた。また、ジェイコブさんは「私の娘が言うには、その後、周囲の人々が後ずさり始めたときに、男は銃を引き抜き、発砲しながらぐるぐる回り始めた」と、発砲の瞬間の様子を語った。なお、現場からは自動小銃が押収されたという報道もある。2年連続4度目のスーパーボウルを制したカンザスシティ・チーフスのパレードは、約3.2キロの道のりを進んで事件現場となったユニオン駅に到着し、駅舎前で選手らのスピーチが行われた。地元の学校が休校にしたため、多くの家族連れを含む群衆は100万人と推定され、カンザスシティ警察は800人の警察官を600か所に配備していた。発砲は演説集会直後、ファンらが会場を離れ始めた頃に起きた。カンザスシティ・チーフスの選手や家族らもユニオン駅構内に残っていたが、チーム関係者は全員無事だった。容疑者のうち成人の1人はのちに釈放された。インターネット上には、容疑者の1人と思われる人物が観客からタックルされて取り押さえられる場面を捉えたものや、負傷者に心臓マッサージをしている場面など痛ましい動画が、現場を目撃した人々によって撮影され公開されている。カンザスシティ警察とFBIは、特設サイトを設置して、証拠になるような動画や証言を募っている。