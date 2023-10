10月20日、インドで泥酔した男性が酔った勢いでニシキヘビを体に巻きつけて写真撮影しようとしたところ、首を締めつけられ、危うく命を落としかけた。英ニュースメディア『The Daily Star』などが伝えている。

現地時間20日の夜、インドのケーララ州カヌール市近郊のガソリンスタンドで、酒に酔った男性がヘビに巻きつかれて命を落としそうになった。英ニュースメディア『The Daily Star』によると、この男性はチャンドランさん(Chandran)という名前でかなりの泥酔状態だったという。

インドのニュースメディア『News8Plus』によると、チャンドランさんは酔った勢いでニシキヘビを体に巻きつけて、ガソリンスタンドのスタッフに写真を撮るように頼んだそうだ。スタッフの男性は仕方なくチャンドラさんの身体にヘビを巻きつけて撮影しようとしたが、ヘビはチャンドランさんの首に巻きつき始めた。

ヘビは徐々に強い力で首を締めつけ、ついにチャンドランさんはその場に倒れてしまった。ガソリンスタンドのスタッフ、アビシェークさん(Abhishek)は、すぐに駆け寄ってなんとかチャンドランさんの首からヘビを引き剥がすことに成功した。当時のことについて、アビシェークさんはこう振り返っている。

「これまでヘビに遭遇することはありませんでした。でも(ヘビが巻きついて)もがいているチャンドランさんを目の前にして、私は捕獲用の麻袋を持って彼のもとに駆け寄ったのです。彼は苦しんでいる様子でしたが、私がヘビの尾を強引に引っ張って引き離すことができました。」

当時の様子を撮影した動画には、チャンドランさんの首に巻きついたヘビを取り除くアビシェークさんの姿が映っており、彼は倒れているチャンドランさんの手を引いて立ち上がらせた。しばらくしてヘビは、近くに停めてあったトラックの下へと消えていった。

その後もチャンドランさんは酔っていたせいか、自分のしたことが危険な行為だとは微塵も理解していない様子だった。今回の動画には、チャンドランさんの行動に呆れる声はもちろんのこと、「ヘビがかわいそう」といったコメントも寄せられていた。

