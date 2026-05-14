＜大相撲五月場所＞◇四日目◇13日◇東京・両国国技館【映像】親方衆の口元がほころんだ“ユニーク”な絶叫まだ観客もまばらな午前中の国技館に、一人の男性客による“熱烈”な絶叫が響き渡った。あまりに勢いのある“独特”な掛け声に入場してきた審判の親方衆も思わず笑みを浮かべる一幕があり「朝から叫んでる」「なんか面白いｗ」など、さまざまな反響が寄せられた。問題のシーンは、新弟子らによる「前相撲」の開始直前の