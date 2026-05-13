2026年5月12日に福岡ソフトバンクホークスへの電撃トレードが発表された横浜DeNAベイスターズの山本祐大捕手をめぐる、新聞各紙のラテ欄での「縦読みメッセージ」が注目を集めている。2026年5月12日に福岡ソフトバンクホークスへの電撃トレードが発表された横浜DeNAベイスターズの山本祐大捕手をめぐる、新聞各紙のラテ欄での「縦読みメッセージ」が注目を集めている。放出にファンは驚きと悲しみDeNAは12日午前、球団公式Xアカウ