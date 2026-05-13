元プロ野球選手の中田翔さんは5月13日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の変顔ショットを公開しました。【写真】中田翔のイケメン息子「素敵な御飾りに嬉しそうですね」中田さんは「この度は、体験スクールへたくさんのお申し込みをいただき誠にありがとうございます」とつづり、1枚の写真を投稿。五月人形の前で、息子が変顔をしながらピースをしています。おちゃめな姿がかわいらしいです。コメントでは「おちゃらけ具合