「巨人４−２広島」（１３日、セーレンドリームスタジアム）広島・遠藤淳志投手（２７）が、延長十二回に逆転サヨナラ３ランを浴びた。延長十一回から登板し、延長十二回に小園の適時打で勝ち越しに成功。回をまたいで上がった２イニング目のマウンドで悪夢が待っていた。１死一、二塁のピンチを招くと、坂本に甘く入ったカットボールを捉えられ、左翼席に飛び込む逆転サヨナラ３ランを被弾。坂本にプロ通算３００号となるメ