13日夜、大阪・四條畷市の国道で観光バスやトラックなど5台が絡む事故が起きました。現場から中継です。事故現場には、今も数台の車両が残ったままです。追突した大型バスは前方が大きくつぶれています。トラックは衝撃で歩道に大きく乗り上げてしまっています。間に挟まれた乗用車も大きくつぶれたままになっています。警察によりますと13日午後7時15分ごろ、大阪府四條畷市の国道の交差点で観光バスがトラックに追突し、そのトラ