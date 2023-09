回転寿司チェーン「くら寿司」は、「無添加うにといくら」フェアを期間・数量限定で開催!

「無添加うに軍艦(一貫)」や、「大粒いくら軍艦(一貫)」「紅鮭いくらにぎり」など、高級食材として人気の高いメニューをはじめ、ノドグロやえんがわなどの高級魚が贅沢に楽しめるフェアです☆

くら寿司「無添加うにといくら」フェア

販売期間:2023年9月15日(金)〜期間・数量限定

回転寿司チェーン「くら寿司」にて、「無添加うにといくら」フェアを期間・数量限定で開催。

「無添加うにといくら」フェアでは「無添加うに軍艦(一貫)」や、「大粒いくら軍艦(一貫)」、「紅鮭いくらにぎり」などが登場。

また、“極みの逸品シリーズ”のメニューから、イクラ、中トロ、ウニの3つの高級ネタを一度に味わうことができる「絶品手巻き」も提供されます。

高級食材として人気の高いウニやイクラをはじめ、ノドグロやえんがわ等の高級魚が贅沢に楽しめるフェアです☆

無添加うに軍艦(一貫)

価格:180円

販売期間:2023年9月15日(金)〜9月24日(日)

形崩れを防ぐための添加物“ミョウバン”を使用していない「無添加うに軍艦(一貫)」

ウニ本来の濃厚な旨みに加えて、口の中でとろけていくような食感と、鼻に抜ける上品な磯の香りが楽しめます。

大粒いくら軍艦(一貫)

価格:180円

販売期間:2023年9月15日(金)〜9月28日(木)

大粒のイクラのみを厳選して使用した「大粒いくら軍艦(一貫)」

くら寿司特製の醤油ベースのタレに漬け込み、コクを残しつつ味を染み込ませています。

イクラのプチっとした食感が堪能できるメニューです。

紅鮭いくらにぎり

価格:130円

販売期間:販売中〜2023年9月28日(木)

「紅鮭いくらにぎり」は、旨みが凝縮された紅鮭のイクラを使用。

その凝縮された旨みをより感じられるように、イクラのお寿司では珍しく、軍艦ではなくシンプルなにぎりとして提供される一品です。

※持ち帰り不可

肉厚炙りのどぐろ (一貫)

価格:180円

販売期間:2023年9月15日(金)〜9月24日(日)

「肉厚炙りのどぐろ (一貫)」は、脂乗りが良い大型サイズのノドグロを厳選して使用。

一晩かけて熟成させることで、ノドグロ本来の旨みを引き出しています。

また、皮目を炙ることで、香ばしい香りと共に、皮目から溶け出す上質な脂の甘みと旨みを堪能できる一皿です。

漬けえんがわ軍艦

価格:165円(税込)

販売期間:2023年9月15日(金)〜9月24日(日)

高級食材であるえんがわを贅沢に使用した「漬けえんがわ軍艦」

えんがわの旨みと脂の甘みを凝縮させる加工が施されています。

さらに醤油ベースのタレに漬け込むことで、よりコクが増し、とろっとした食感を味わえるメニューです。

【鹿児島県産】かんぱち

高級魚であるカンパチを店内で皮引き、手切りして提供される「【鹿児島県産】 かんぱち」

鮮度が抜群で、脂乗りがよく、コリコリとした食感が特徴です。

絶品手巻き

価格:980円

販売期間:2023年9月15日(金)〜9月24日(日)

大粒いくら・ふり塩熟成中とろ・無添加うにが同時に楽しめる“極みの逸品シリーズ”「絶品手巻き」

“ふり塩熟成中とろ”は、計算された塩分量で丁寧なふり塩加工を施すことにより、余分な水分を飛ばして旨みを凝縮。

さらに独自の熟成加工で旨みを引き出した中トロを、食べ応えのあるぶつ切りにしています。

また、ウニならではの濃厚な旨みが味わえる“無添加うに”や、プチプチ食感の“大粒いくら”とあわせていただけます。

豊かな香りとパリッとした食感の有明海苔に包んで味わえる一皿です☆

※持ち帰り不可

高級食材として人気の高いウニとイクラをはじめ、ノドグロやえんがわ等の高級魚が贅沢に楽しめるフェア。

くら寿司「無添加うにといくら」フェアは、2023年9月15日(金)から期間・数量限定で開催です☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2023”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2023”まとめ 続きを見る

※店舗により価格が異なります

※一部メニューは予定数量に達し次第、販売終了となります

※“無添加うに”は、化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料に加え、ミョウバンも無添加です

Copyright © 2023 Dtimes All Rights Reserved.

The post イクラやノドグロなどの高級食材が贅沢に楽しめる!くら寿司「無添加うにといくら」フェア appeared first on Dtimes.