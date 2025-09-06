忙しい男性との接し方９パターン
日々忙しくしている男性に片思いしている方や、忙しい 男性とお付き合いされている方もいらっしゃることと思います。忙しい男性に対して、どのように接すれば、関係を深めることができるのでしょうか。そこで今回は、「忙しい男性との接し方９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】体調を心配していることをメールで伝える。
「身体を壊さないように気をつけて。」「無理し過ぎないでね。」などのメールを送り、男性の体調を気遣いましょう。体調を気遣われることで、女の子からの思いやりを感じ、親近感が高まるでしょう。
【２】敢えて、そっとしておく。
男性の忙しさを考慮し、無理に連絡せずに「そっとしておく」パターンです。ときどき、体調の心配をしてあげるなど、最低限の連絡に留めましょう。
【３】手料理を振る舞う。
料理をしない一人暮らしの男性に対して、有効な方法です。手料理を振る舞い、男性を癒してあげましょう。かなり親しい関係であれば、「お弁当をマンションのドアノブにかけておく」などの作戦も喜ばれるかもしれません。
【４】「落ち着いたら、〇〇しようね。」とご褒美を共有する。
仕事の忙しさに「波」がある男性に対して有効な方法です。「忙しさが落ち着いたタイミングで、デートに行く」などのご褒美を設定しましょう。お互いにテンションが上がり、忙しい生活においても前向きに過ごすことができます。
【５】笑顔で接する。
女性の笑顔で癒される男性も多く、さらに笑顔によって会話が弾みます。直接会える機会があるのであれば、「笑顔」で迎えましょう。
【６】嬉しかったことなど、自分が「伝えたい！」と思った時にメールを送る。
「伝えたい！」という気持ちが高ぶったときの文章は、相手にもしっかりと伝わり、ときに男性を癒すことになります。嬉しかったなど、感動した瞬間にメールを送ってみてはいかがでしょうか。
【７】ときどき、写真付きのメールを送る。
マンネリ化を防ぐため、ときには写真付きのメールを送り、変化を与えましょう。短いコメントを付けて写真を送ることで、限られた少ない時間で出来事を理解してもらえることもあり、忙しい男性の時間節約に協力することもできます。
【８】「お互い、がんばろーね。」とメールを送り、充実感を共有する。
「がんばってね。」という一方的な応援ではなく、「お互い、がんばろーね。」など、励まし合うようなメールを送りましょう。一日の始まりである「朝」に送ることで、お互いにテンションが上がることでしょう。
【９】「どうしてメールをくれないの？」など、メールの返信を要求しない。
メールの返信を要求 されることで、ウンザリする男性もいます。返信を求めないメールを送り、男性の都合の良いタイミングでメールをもらうようにしましょう。
忙しい男性と接するとき、他にどのようなポイントがあるでしょうか。みなさんが実践している方法などあれば、ぜひ教えてください。（山場ヤスヒロ）
