中国の深セン市で、マンションの高層階からワニが転落し、階下の商店の屋根に激突するという事故が発生した。警察は所有者を特定し、なぜ一般の住宅でワニを飼育していたのか、その経緯と目的について話を聞いている。英ニュースメディア『Metro』などが伝えた。

中国・広東省深セン市で先月29日の午後4時22分頃、あるマンションの20階以上の高さからワニが転落し、1階の店の天蓋を突き破って、店舗入り口前のウッドデッキに大きな衝撃音を立てて激突した。音に気づいた店主やスタッフらが外に飛び出して見てみると、そこには体長1メートルほどの生きたワニが横たわっていた。

店主らは当初、おもちゃのワニかと思ったそうだが、よくみるとワニは出血しており、本物であることに気づいてすぐに警察に通報した。当時、店の監視カメラが屋根に激突するワニの瞬間を捉えており、映像には落下してきたワニが激しく屋根に激突して、そのはずみで跳ね返って宙に投げ出される様子が映っていた。

その後、警察によってワニの所有者がマンションの上階に住むリュウさん(劉)という男性であることが判明した。調べによると、彼は10年前に広東省の農場から食用のワニを購入し、ベランダに水槽を置いてその中で飼っていたそうだ。米エンターテイメント・ニュースメディア『Worldstarhiphop』によると、リュウさんはこのワニを食べるために購入したという。

ところがリュウさんが家族と一緒に自宅を留守にしたところ、ワニが水槽から抜け出してそのままベランダから転落してしまったようだ。どうやら飼育していた水槽がワニの成長とともに小さくなってしまったため、ワニが容易に脱走できたとみられている。

まだ息があったワニは警察が回収して深セン市漁業開発研究センターに移送されることになったが、残念ながら移送途中で絶命してしまったという。今回の騒ぎでリュウさんは、近隣住民に恐怖を与えたことに対して謝罪したそうだ。また同マンションの管理事務所は、敷地内で他にも危険な生物を飼育している家庭がないか調査をしているという。

