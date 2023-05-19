¼Ò°÷¤Ï¡È¥Þ¥¸¥á¤Ç¶ÐÊÙ¡É¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¤Þ¤Þ¡ÄÉÙ»ÎÄÌ¤ÎŽ¢DXÀÁÉé¿ÍŽ£¤¬ÄË´¶¤·¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤Î½ÅÂç¤Ê·ç´Ù
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢RidgelinezÊÔ¡¢ÅÄÃæÆ»¾¼´Æ½¤¡ØHUMAN ¡ç TRANSFORMATION¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£SAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸µ¼ÒÄ¹¤òDXÃ´Åö¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤¿
ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»þÅÄüÏ¿Î¼ÒÄ¹¡Ê°Ê²¼¡¢»þÅÄ¤ÈÎ¬¤¹¡Ë¤ÏÁ´¼ÒÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÁÈ¿¥¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤³°Éô¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍÀ¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Á¡¼¥à¤òÁÈÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÑ³×¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÁ´¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¤Î¤Á¤ËFujitsu Transformation¡á¡Ì¥Õ¥¸¥È¥é¡Í¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²½¤¹¤ë¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë³°Éô¤«¤é¾·¤Æþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¸½¡¦¼¹¹ÔÌò°÷EVP¡¢CDXO¡ÊºÇ¹âDXÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¡¢CIO¡ÊºÇ¹â¾ðÊóµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ëÊ¡ÅÄ¾ù¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¡ÅÄ¤Ï1997Ç¯¤ËÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ERP¡ÊÅý¹ç´ð´´¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëSAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£²½³Ø¡¦ÀÐÌý¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëË¡¿Í±Ä¶È¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òËá¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ÎÃ´ÅöÌò°÷¤ä±Ä¶ÈÅý³çËÜÉôÄ¹¤òÎòÇ¤¡£
14Ç¯¤Ë¤ÏSAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤Ê¤ê¡¢20Ç¯4·î¤ËÉÙ»ÎÄÌ¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Þ¤Ç23Ç¯´Ö¡¢SAP¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£³Æ¹ñ¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤½¤ÎSAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó»þÂå¤ËÊ¡ÅÄ¤Ï¡¢»þÅÄ¤ÎÁ°Ç¤¤À¤Ã¤¿Á°¼ÒÄ¹¤ÎÅÄÃæÃ£Ìé¤Î°ÍÍê¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£SAP¤Ï2000Ç¯Âå½é¤á¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦´ë¶È¤Ø¤ÈÃ¦Èé¤¹¤Ù¤¯¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ë¸¦µæ½ê¤ò°Ü¤·¤ÆÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæ¤ËSAP¤Î·Ð±Ä¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿»ö¶È·Ð±Ä¤ÎÍ¤êÍÍ¤òÄ¾ÀÜÀâÌÀ¤·¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·Ð±Ä¤Î¼ÂÂÖ¤òÊ¹¤¡¢¶Ã¤¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
À¤³¦Åª¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¿ô»ú¤ò·Ð±Ä¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë·Ò¤¬¤ë·Á¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÍø¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¤Ç¤³¤ì¤Ê¤éÆüËÜ¤ÎÂ¾¤Î´ë¶È¤Ï¡Ä¡×
ÅÄÃæ¤ÎºÆ¤Ó¤Î°ÍÍê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¡ÅÄ¤ÏÍâÇ¯¤ËÉÙ»ÎÄÌ¤Î¼èÄùÌòÁ´°÷¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼»ë»¡¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢SAP¤Î¥Ç¡¼¥¿¶îÆ°·¿·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤ÆÉÙ»ÎÄÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÊÑ³×¤¬¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ÏÁêÅö¤Ë´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÉÙ»ÎÄÌ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëµ»½Ñ¤äÍ¥ÎÉ¤Ê¸ÜµÒ»ñ»º¡¢¤½¤·¤ÆÎÉ¤¤¿Íºà¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤â¡¢»þÂåºø¸í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¤¤Á¤Ã¤È¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤ë¤ÈÂçÊÑ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤Ë·¹ÅÝ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î²¤ÊÆ´ë¶È¤¬¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢GAFAM¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ì¸½¡¦¥á¥¿¡Í¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡Ë¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤éÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢»þÅÄ¤Î¾·æÛ(¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤)¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÉÙ»ÎÄÌ¤ËÅ¾¤¸¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµ´Ø¿´¥ì¥Ù¥ë¤¬ÅÙ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿
Ê¡ÅÄ¤¬ÉÙ»ÎÄÌ¤ËÆþ¼Ò¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÌäÂê¤À¤È¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¡Ö²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµ´Ø¿´¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Â¤ÏÄñ¹³ÀªÎÏ¤é¤·¤Â¸ºß¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÊÑ³×¤Ë¤Ï»¿À®¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬Èó¾ï¤ËÄã¤¯¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÉÙ»ÎÄÌ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼Ò°÷¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¡ÅÄ¤Ï²û½Ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¾å»Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»Ä¶ÈÂå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´´Éô¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½¾¶È°÷¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿ôËü¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¼ÒÆâSNS¤Ç¼ÒÄ¹¤Î»þÅÄ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬100¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£¥°¥ë¡¼¥×12Ëü¿Í¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Î¼ÒÆâ¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Ë¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¡¢±ÜÍ÷¿ô¤¬2Ëü¡Á3Ëü¤·¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò°÷¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤È¡ÖÂ¾¤ÎÉô½ð¤¬²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£·Ð±Ä¤Ë´Ø¿´¤¬¸þ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿
¼Ò°÷¤¬²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤äÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÌµ´Ø¿´¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÌµ´Ø¿´¥ì¥Ù¥ë¤¬ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¡ÅÄ¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Ë´Ø¿´¤ò¸þ¤«¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ä¹½Â¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²ñ¼Ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò²ñ¼Ò¼«¿È¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Ê¡ÅÄ¤Î¤³¤Îµ¤¤Å¤¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î²þ³×¤ËÂç¤¤¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï2020Ç¯5·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤ò¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¿®Íê¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢À¤³¦¤ò¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤ÈÀ©Äê¤·¡¢Á´¼ÒÊÑ³×¤Î¼´¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¼ÒÊÑ³×¤Ï¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º£¤ÏÌµ´Ø¿´¤ÊÂ¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤Î¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸Ä¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ëÊÑ³×¤ò¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤Ç¿Ê¤á¤ë°Õ¼±¤È°ÕÍß¤À¡£
¢£¤Þ¤º¤Ï¼Ò°÷¸Ä¿Í¤¬À¸¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹
Èà¤é¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¸Ä¡¹¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¥«¡¼¥Ó¥ó¥°¡×¤ò·Ð±Ä¿Ø¼çÆ³¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¥«¡¼¥Ó¥ó¥°¡×¤È¤Ï¸Ä¿Í¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤äÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤È¼«¸Ê¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÎÏ¤òÊÑ³×¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¥«¡¼¥Ó¥ó¥°¤ÏÁ´¼Ò¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢²¿¤è¤ê¤â¤³¤Î¸å¡¢ÊÑ³×¤ÎÀèË¯¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¥ê¡¼¥À¡¼ÁØ¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉÙ»ÎÄÌ¡×¤ËÄü¤á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ê¡á·Ð±Ä¿Ø¤«¤é½ç¤Ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¥«¡¼¥Ó¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»þÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿·Ð±Ä¿Ø¤ÎÁ´¼ÒÊÑ³×¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Á´¼Ò¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÊÑ³×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ø¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°Õ¼±¤ÎÊÑÍÆ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÊÑ³×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡ÖÀ»°è¡×¤Ê¤¯Áª¤Ö
ÉÙ»ÎÄÌ¤ÏÀè¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤ò´ð¤Ë2030Ç¯¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÀßÄê¤·¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÇÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡ÖFUJITRA¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥¸¥È¥é¡Ë¡×¤ò20Ç¯10·î¤«¤é³«»Ï¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¤Î¥Õ¥¸¥È¥é¤È¤Ï¡ÖFujitsu¡ÜTransformation¡×¤òÎ¬¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë»þÅÄ¤¬CDXO¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿CIO¤ÎÊ¡ÅÄ¤¬¤½¤ÎÊäº´¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤ò´ðÅÀ¤ËÉÙ»ÎÄÌ¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤ÇÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ÐÏ©¡ÈÁê¸ß¡É°ÍÂ¸À¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ±»þÂ¿È¯Åª¤ËÊÑ³×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÊÑ³×¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡ÈÀ»°è¡É¤Ê¤¯Áª¤Ó¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤«¤é´ÉÍýÉôÌç¤Þ¤ÇÉôÌç¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤òÊ¬Îà¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ÆÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¿ä¿Ê¡£¸½ºß¤Ç¤Ï150¤Û¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½¾ì¤¬¼çÌò¡¦Á´°÷»²²Ã¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¼çÍ×ÁÈ¿¥¡¢¼çÍ×¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡¢¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¤´¤È¤ËDXÀÕÇ¤¼Ô¡ÊDXO¡Ë¤òÇÛÃÖ¤·¡¢DXOÆ±»Î¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î²ÝÂê¤äÇº¤ß¤òÁê¸ß¤Ë¶¦Í¤·¡¢DXO¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬²ò·è¤·¹ç¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤Î´ðÈ×¤â¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÅçÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë
¥Õ¥¸¥È¥é¤ÎËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤ÎÇº¤ß¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¤é¤¬²ÝÂê¤òÀßÄê¤·¡¢²ò·è¤·¡¢¿·¤·¤¤ÊÑ³×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î°ÕÍß¤ÈÇ½ÎÏ¤ò¾úÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÙ»ÎÄÌ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤È¤¤¤¦´ë¶È¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÑ³×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö²Ì¤¿¤·¤ÆÁ´¼ÒDX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤±¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤â¤Ã¤È²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¼êÃÊ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡½¡½¡£¤½¤Î²ò¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¼Ò³°¤«¤éÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëDX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥Ã¥¸¥é¥¤¥ó¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÊú¤¨¤ëÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Ç¤½¤ì¤é¤ò²ò·è¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢Âç´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÉÙ»ÎÄÌ¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤»Üºö¤ä¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ»×·èÄê¤ä¡¢É¬Í×¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Á¡¼¥à¤ÎÁÈÀ®¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤¿·Á¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥óÌò¤È¤·¤Æ½ÐÅçÁÈ¿¥¡Ê¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï»ñËÜ´Ø·¸¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢·Ð±Ä¤Î¼«¼çÀ¤ò¹â¤¯»ý¤Æ¤ëÁÈ¿¥¤Î°Õ¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥Ã¥¸¥é¥¤¥ó¥º¤ÎÂ¸ºß¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¿Í¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿ÊÑ³×5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ö·¿¿Í»öÀ©ÅÙ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿360ÅÙÉ¾²Á¤ä¡¢ÁÈ¿¥´Ö¤Ç¤Î¿Íºà¤Î°ÜÆ°¤ò½ÀÆð¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹À©¡¢·ÐÈñÀº»»¤Ê¤É¤Î¼ÒÆâ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ´°Á´¼«Æ°²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤ÎÁÏ½Ð³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖHuman ¡õ Values Lab.®¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥ê¥Ã¥¸¥é¥¤¥ó¥º¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÉÙ»ÎÄÌËÜÂÎ¤Ç¤â³èÍÑ¡¦¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÊÑ³×¤Î¸½¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¿Í¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡¡ÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÌÀÇò¤ÊÍýÍ³¤ò¼¨¤¹
¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¡¡´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤ÌÜÅª¤òÀßÄê¤¹¤ë
¥¹¥Æ¥Ã¥×£¡¡ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤ÎÌÜÅª¤È½¾¶È°÷¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ò¶¦ÌÄ¤µ¤»¤ë
¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¡¡¿·¤·¤¤ÌÜÅª¤äÊÑ³×¤ËÇ®°Õ¤¢¤ë¸½¾ì¤¬¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤òÀßÄê¤·¡¢ÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë
¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀïÎ¬¤¬ÉÁ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é¸½¾ì¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤¬µ¯¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â²ñ¼Ò¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³¤ä¼«¼Ò¤ÎÌÜÅª¤ò½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Íý²ò¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬DX¤Î½é´ü¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Ï´ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡×¤ò¡Ö¼ÂÁ©¡×¤Ë°Ü¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë
ÉÙ»ÎÄÌ¤Ç¤Ï·Ð±ÄÊý¿ËÀâÌÀ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆDX´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤òÀë¸À¤·¡¢Á´¼Ò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤°Õ¼±ÉÕ¤±¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡Ë¡£Â³¤±¤Æ¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤òÀ©Äê¤·¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¡Ë¡¢¼«¼Ò¤¬¸þ¤«¤¦Êý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬12Ëü¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¥«¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×£¡Ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ä°ì²áÀ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë½¾¶È°÷¤¬µ¤¤Å¤»Ï¤á¤ë¡£ËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤¢¤ë¸½¾ì¤â¤Á¤é¤Û¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Èà¤é¤¬¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»Üºö¤ò¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥Õ¥¸¥È¥é¤ÏÁ´¼Ò¤ÎÊÑ³×³èÆ°¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢³èÆ°¤ä¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¤¹¤°¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¸åÂ³¤¬ÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¼«È¯Åª¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¡Ë¡£
¢£½ÐÅç²ñ¼Ò¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òËÜ´Ý¤Ë¼è¤ê¹þ¤à
¤½¤Îº¢¤Ë¤ÏÈ´ËÜÅª¤ËÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤òÀßÄê¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÁÈ¿¥¤ä¥×¥í¥»¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò¤µ¤»¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡ÖËÜ´Ý¡×¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç°ìµ¤¤ËÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥¸¥é¥¤¥ó¥º¤¬¤Þ¤µ¤·¤¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÐÅç¤È¤·¤Æ¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¤Î¤â¤½¤ì¤¬ÁÀ¤¤¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¡Ë¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿Í¤¬¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢À®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¾õÂÖ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥À¡¼¼«¤é¤¬¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑÍÆ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤¿¤À¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÊÑ³×¡¦DX¤ÇÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡Á£¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥Ê¥í¥°¡¦ÊªÍý¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤¿¤ê¡¢¸ÄÊÌ¤Î¶ÈÌ³¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
ÁÈ¿¥¤ò²£ÃÇ¤·¤¿Á´ÂÎ¤Î¶ÈÌ³¡¦À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¸«¤¨¤ë²½¤ò¹Ô¤¤¡¢»ö¶È±¿±Ä¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤³¤½DX¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¼«¼Ò¤Î¡ÊÊÑ³×¤Î¡ËÌÜÅª¤òÀïÎ¬Åª¤ËÀßÄê¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÍý²ò¤òÂ¥¤·¡¢¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¡¡Á£¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ÄÊÌ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ä¡¼¥ëÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢ÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Î½øÈ×¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£³èÆ°¤ò¹¹¤Ë³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤·Á´¼Ò¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£°ì²áÀ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾åÁØÉô¤«¤é¸½¾ì¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤ÇÊÑ³×¤ÎÍýÍ³¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¡Ö¼«Ê¬»ö²½¡×¤·¡¢»þ¤Ë¿·¤¿¤ÊÌÜÅª¤òÀßÄê¤·¹¹¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
----------
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
Î©¶µÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþWBS¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñÆÈ¶ØË¡º©ÏÃ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÎ©¶µÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅÄÃæ Æ»¾¼¡¢Ridgelinez¡Ë