日産が「5車種 同時値上げ」を実施！ 人気SUVから高級ミニバンまで… 背景には「世界的な事情」があった？

人気SUVから商用バンまで値上げ

日産は、同社が展開しているミニバンやSUV、商用バンの一部で価格改定を実施したと2023年4月10日に発表しました。

日産「エクストレイル」

今回、価格改定の対象となったのは、注文受付を一時停止していた「エクストレイル」、「キックス」、「AD」、「エルグランド」、「キャラバン」です。

その理由としては世界的な原材料費や物流費などの高騰を鑑みた結果と日産は明かしており、「エクストレイル」、「キックス」、「AD」は2023年4月10日より注文受付を再開し、「エルグランド」、「キャラバン」、および各モデルの特装車は同日より発売します。

それぞれの新価格(消費税込み)は以下のとおりです。

●エクストレイル(2WD)

・S:351万100円

・X:374万8800円

・G:444万8400円

●エクストレイル(4WD)

・S e-4ORCE:375万9800円

・X e-4ORCE(2列シート):404万9100円

・X e-4ORCE(3列シート):418万0000円

・G e-4ORCE:474万8700円

●エクストレイル AUTECH(2WD)

・X:448万8000円

・G(Advanced Package):502万9200円

●エクストレイル AUTECH(4WD)

・X e-4ORCE(2列シート):474万9800円

・X e-4ORCE(3列シート):488万700円

・G e-4ORCE:532万9500円

●エクストレイル エクストリーマーX(4WD)

・X e-4ORCE(2列シート):440万1100円

・X e-4ORCE(3列シート):453万2000円

●キックス(2WD)

・X:299万8600円

・X ツート−ンインテリアエディション(オレンジタン):310万8600円

・X ツート−ンインテリアエディション(ベージュ):310万8600円

・X スタイルエディション:321万8600円

●キックス(4WD)

・X FOUR:326万1500円

・X FOUR ツート−ンインテリアエディション(オレンジタン):337万1500円

・X FOUR ツート−ンインテリアエディション(ベージュ):337万1500円

・X FOUR スタイルエディション:348万1500円

●キックス AUTECH(2WD)

・X:340万7800円

●キックス AUTECH(4WD)

・X FOUR:367万700円

●エルグランド(2WD)

・350ハイウェイスター(7人乗り):482万7900円

・350ハイウェイスター(8人乗り):482万7900円

・350ハイウェイスタープレミアム(7人乗り):539万7700円

・350ハイウェイスターアーバンクロム(7人乗り):506万4400円

・350ハイウェイスターアーバンクロム(8人乗り):506万4400円

・350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム(7人乗り):563万4200円

・250ハイウェイスター S(7人乗り):403万8100円

・250ハイウェイスター S(8人乗り):403万8100円

・250ハイウェイスタープレミアム(7人乗り):479万7100円

・250ハイウェイスター Sアーバンクロム(7人乗り):435万1600円

・250ハイウェイスター Sアーバンクロム(8人乗り):435万1600円

・250ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム(7人乗り):503万3600円

●エルグランド(4WD)

・350ハイウェイスター(7人乗り):511万7200円

・350ハイウェイスター(8人乗り):511万7200円

・350ハイウェイスタープレミアム(7人乗り):569万8000円

・350ハイウェイスターアーバンクロム(7人乗り):535万3700円

・350ハイウェイスターアーバンクロム(8人乗り):535万3700円

・350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム(7人乗り):593万4500円

・250ハイウェイスター S(7人乗り):433万7300円

・250ハイウェイスター S(8人乗り):433万7300円

・250ハイウェイスタープレミアム(7人乗り):509万7400円

・250ハイウェイスター Sアーバンクロム(7人乗り):465万800円

・250ハイウェイスター Sアーバンクロム(8人乗り):465万800円

・250ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム(7人乗り):533万3900円

●エルグランド AUTECH(2WD)

・350ハイウェイスター:585万2000円

・250ハイウェイスター S:520万5200円

●エルグランド AUTECH(4WD)

・350ハイウェイスター:614万1300円

・250ハイウェイスター S:550万4400円

●キャラバン バン 2WD

・ロングボディ 標準ルーフ:252万6700円から399万9600円

・スーパーロングボディ ハイルーフ:278万800円から365万8600円

・スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ:284万200円から301万6200円

●キャラバン バン 4WD

・ロングボディ 標準ルーフ:349万6900円から430万2100円

・スーパーロングボディ ハイルーフ:309万2100円から389万1800円

・スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ:315万400円から332万6400円

●キャラバン ワゴン 2WD

・ロングボディ 標準ルーフ:289万8500円から348万7000円

・スーパーロングボディ ハイルーフ:392万5900円

●キャラバン ワゴン 4WD

・ロングボディ 標準ルーフ:320万9800円から379万8300円

・スーパーロングボディ ハイルーフ:423万7200円

●キャラバン マイクロバス 2WD

・スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ:358万3800円

●キャラバン マイクロバス 4WD

・スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ:389万4000円

●キャラバン AUTECH バン 2WD

・ロングボディ 標準ルーフ:3,68万9,400円から435万7100円

・Exterior Selection ロングボディ 標準ルーフ:3521100円から418万8800円

●キャラバン AUTECH バン 4WD

・ロングボディ 標準ルーフ:465万9600円

・Exterior Selection ロングボディ 標準ルーフ:449万1300円

●キャラバン AUTECH ワゴン 2WD

・Exterior Selection ロングボディ 標準ルーフ:384万4500円

●AD(2WD)

・SD:170万9400円

・SV:173万8000円

・DX:178万7500円

・VE:181万7200円

・エキスパートLX:188万9800円

・エキスパートGX:196万2400円

●AD(4WD)

・DX:199万7600円

・VE:202万7300円

・エキスパートLX:208万4500円

・エキスパートGX:215万8200円

※ ※ ※

なお、エクストレイルは納車までに長期間を要しているため、注文受付はモノトーンカラーのみ再開しているということです。