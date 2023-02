米俳優レオナルド・ディカプリオ(48)が、29歳年下のモデル、エデン・ポラニ(Eden Polani、19)とのロマンスが浮上した。レオナルドは25歳以上の女性と公に交際してこなかったことで知られるが、新たなお相手が「19歳」と報じられると、SNSで「本当にキモイ」「彼女はほんの数年前まで子供だったのに」と懸念する声が続出した。なお今回の報道に、レオナルドを知る情報筋は2人の交際説をきっぱりと否定している。

現地時間1月31日、米ロサンゼルスで歌手エボニー・ライリーの新作EPリリースを祝うパーティが開催され、出席したレオナルド・ディカプリオの姿がキャッチされた。

その時、レオナルドはモデルのエデン・ポラニと肩を並べて座っていたのだ。エデンは片手を首筋にあて、ロングヘアをかき分けるような仕草を見せながら、顔はレオナルドの方を向いていた。

英メディア『Daily Mail Online』などが当時の写真を公開しているが、レオナルドは黒いTシャツにフライトジャケットとジーンズを着たカジュアルな装いだ。黒いベースボールキャップを被り、前を向いて嬉しそうに微笑んでいる。その隣に座っていたのが、白いTシャツにピンストライプ柄のパンツスーツを着たエデンだった。

エデンはイスラエル人の父とフランス人の母の間にパリで生まれ、イスラエルの「IT Models」やドイツの「Kult Models」など複数のモデルエージェンシーと契約している。

レオナルドは、これまで25歳以上の女性と公に交際したことがないという、“恋愛ルール”があるのは有名な話だ。

昨年8月には、4年間交際したモデルのカミラ・モローネが6月に25歳の誕生日を迎えたことから破局したことが報じられた。

しかし9月には、ウクライナ人モデルのマリア・ベレゴワ(22)とのロマンスが浮上。同月には、レオナルドの“恋愛ルール(25歳未満)”から外れる27歳のモデル、ジジ・ハディッドとの交際説が囁かれた。

さらに12月には、モデルのヴィクトリア・ラマス(23)とデートする姿が目撃された。新年はカリブ海のセントバーツ島で過ごしていたレオナルドだが、ヴィクトリアは同行していなかったと見られている。

そして今回新たなお相手として浮上したのが、レオナルドとは29歳の年の差がある、19歳のエデンだ。2人は交際の事実関係を認めていないものの、彼女があまりにも若いことから、SNSではこのような声が続出した。

「レオナルドは、ほんの数年前まで子供だった19歳の女性と付き合ってる。彼女は『タイタニック』が公開した時には、生まれてもいなかったのよ。」

「うわ。レオナルドは私の父より5歳年下で、私は32歳よ。本当にキモイかも。彼は私と同じ年頃の娘がいてもおかしくない年齢なのに。」

「気持ち悪い。彼女は文字通り子供なのに。」

こういった報道に対し米メディア『People.com』が現地時間2月8日、レオナルドとエデンのロマンスを完全に否定したのである。

同メディアによると、レオナルドを知る情報筋は現地時間7日に「レオとエデンは、たまたまパーティで隣の席に座っていただけ。彼らは同じグループで来ていたんです。レオが女の子と話したり座っていたからといって、その人と交際しているわけではありません」と話したという。

