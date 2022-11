チリの街頭で今月初め、強盗事件について中継を行っていた男性リポーターが別の強盗に襲われるという事件が発生した。男性を襲ったのはなんと中型の“インコ”で、当時の様子を捉えた動画が拡散している。『The Dodo』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

チリのニュース番組『CHV Noticias』のリポーターであるニコラス・クルムさん(Nicolás Krumm)が今月3日、SNSに投稿した1本の動画に注目が集まっている。

動画はニコラスさんが近くで起きた強盗事件について街頭で生中継する様子を捉えたもので、カメラに向かって話をしていると突然、左肩に緑色のインコがとまった。

意外な乱入者にニコラスさんは一瞬驚き、インコに目をやる。しかしその後はカメラを見つめて話を続けながらも、インコを指差したり、右手を伸ばしてなんとか気を引こうとしているようである。

一方のインコはというと、ニコラスさんの肩に乗ったまま辺りの様子をうかがっている。

すると約10秒後、インコが予想外の行動に出た。なんとインコはニコラスさんの耳元に近づくと、左耳に差し込まれていた白いワイヤレスイヤホンをくちばしでつかみ、そのまま飛び立っていったのだ。

ニコラスさんは飛び立つ瞬間のインコに手を伸ばしてみるも時すでに遅し、インコが飛んで行った方向を見ながら「ああ、持っていかれちゃったよ」というように肩をすくめている。

幸運なことに、インコは現場近くでイヤホンを落としていったそうで、カメラマンのサポートもあり、ニコラスさんは無事にイヤホンを取り戻すことができたという。ただしテレビカメラの前で大胆な強盗未遂事件を起こしたインコは、今も逃走中とのことだ。

なおこのニュースには「強盗の話をしていてインコに盗みを働かれるとは! 物騒な世の中になったものだ」「あれはオキナインコだよ」「賢いインコだ!」「いや最近は外国人の犯罪が多いからな。インコは国外からやって来たんだよ」「これは爆笑」「現行犯逮捕できればよかったのに」「人間に慣れているようだから、誰かのペットかも」「あっという間の犯行。きっとインコは最初からイヤホンを狙っていたんだよ」といったコメントが寄せられている。

ちなみに生放送中のアクシデントと言えば今年8月、トルコでニュース番組にリモート出演した男性ジャーナリストが、生放送中に猫に平手打ちされ多くの視聴者に笑いをもたらした。

画像は『Televisivamente 2022年11月3日付Twitter』『The Dodo 2022年11月5日付「Parrot Lands On Reporter’s Shoulder ― Then Robs Him On Live TV」(WIKIMEDIA)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)