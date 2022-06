【海外ドラマ最新情報】『私立探偵マグナム』ジェイ・ヘルナンデスの次回作が決定

海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、シーズン4で幕を閉じた『私立探偵マグナム』のジェイ・ヘルナンデスが出演する新作映画や、ジェフ・ブリッジズ主演のスパイスリラードラマのシーズン更新情報などをお届け。

『私立探偵マグナム』ジェイ・ヘルナンデスの次回作が決定

シーズン4で幕を閉じた『私立探偵マグナム』の主演で知られるジェイ・ヘルナンデスが、映画『The Long Game(原題)』に出演することが明らかとなった。

『The Long Game』はウンベルト・G・ガーシア著の小説「Mustang Miracle」を映像化。1950年代半ばのテキサスで起きた実話に基づき、当時、差別的な法律でプレーが禁じられていたゴルフクラブで働くメキシコ系アメリカ人の若いキャディー5人を描く。彼らはゴルフへの愛情からテキサスの砂漠に自らコースを作成し、ラテン系コーチの助けを借りながら練習。そして、1957年、ゴルフ選手権において裕福な白人チームを打ち負かす。

今月より製作が開始される同作にはジェイの他、『STATION 19』のジェイナ・リー・オルティス、『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』のデニス・クエイド、『Titans/タイタンズ』のジュリアン・ワークスらが出演。

ジェフ・ブリッジズ主演の新スパイスリラーがシーズン更新

映画『アイアンマン』や『キングスマン:ゴールデン・サークル』などに出演するジェフ・ブリッジズが主演を務める、米FXの新作スパイスリラードラマ『The Old Man(原題)』がシーズン2へ更新となった。

『The Old Man』は米作家トマス・ペリーによる同名小説のドラマ化となり、数十年に不正を働きCIAから逃走し、それ以来行方をくらませていたダン・チェイスを描く。暗殺者がダンの息の根を止めようとした時、年老いた諜報員は未来を確かなものにするため、過去と向き合うことになるのだった。

本国アメリカではFXでの放送後に米Huluで配信もされており、その第1話は米Huluにおいて最も視聴されたFXシリーズとなった。

サブリナが再び“リバーデイル”に登場

『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』で主演を務めたキーナン・シプカが、再び『リバーデイル』に出演することが明らかとなった。

米CWで7月10日(日)に放送されるシーズン6の第19話「Chapter One Hundred and Fourteen: The Witches of Riverdale(原題)」でキーナン扮するサブリナが再登場。彼女はシェリル・ブロッサム(マデリン・ペッチ)を助けるためグリーンデイルからリバーデイルへと向かう。

キーナンはすでに『リバーデイル』シーズン6の第4話「第4章: 終わりゆくもの」に出演しており、彼女がどのようにして『リバーデイル』を盛り上げるのか楽しみだ。なお『リバーデイル』シーズン6は日本ではNetflixにて配信中。

(海外ドラマNAVI)