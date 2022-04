昨年1月、アメリカに住む28歳差のカップルが結婚した。2人が出会ったきっかけは、パンデミック中にそれぞれが開設したYouTubeチャンネルだった。ある日、男性の動画に女性がコメントを残したことで交流が始まっり、それから3か月後に結婚したという。夫妻は現在「年の差カップルへの偏見をなくしたい」との思いからYouTubeで共同チャンネルを運営している。『Metro』『The Sun』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

米ミズーリ州在住のサラ・ヘンダーソンさん(Sarah Henderson、26)と夫のダリンさん(Darin、54)は2020年10月、YouTubeがきっかけで出会った。

パンデミック中にそれぞれYouTubeチャンネルを開設した2人が初めて会話を交わしたのは、サラさんがペットサービス業を営むダリンさんの動画にコメントを残した時のことだった。

その後もオンラインでの交流が続いていたが、2020年11月に初めて対面し、2021年1月に結婚に至ったという。

サラさんはダリンさんとの出会いをこのように振り返った。

「私たちの出会いは意外なところにありました。お互いパンデミック中にYouTubeを始めたのですが、それがきっかけとなって友達になったのです。ダリンが運営していた『Dog Guy Darin』というチャンネルに私がコメントを残して、それからチャットをするようになって。私たちは音楽や政治、宗教、動物、読み物などの話題で盛り上がり、いつかはノマド生活をしたいという共通の夢を抱いていました。そしてすぐに意気投合して恋に落ちたのです。それからは毎日会話して毎晩メールで子守歌を送り合ったり、一日おきにビデオチャットで一緒にエクササイズもしていました。」

そんな出会いから約1か月が経った頃、当時ミシガン州アナーバーに住んでいたサラさんに会うため、ダリンさんはカンザスシティから車を走らせたそうだ。その後2021年1月にサラさんは自らダリンさんにプロポーズし、同月20日に結婚した。

「28歳という年の差のせいで私たちの関係を批判されることもあります。私たちは年の離れた相手を探していたわけではなく、ただお互いに惹かれあっただけです。年老いたダリンの面倒を見ることになるとか、そのうち未亡人になるなどという人もいますが、それは誰にでも起こり得ることです。同年代の人と結婚して、その人をがんや交通事故で亡くした人がどれだけいるのでしょうか。私たちは何かあったらどうしよう…と心配しながら過ごすのではなく、その瞬間を楽しみたいし、一緒に過ごせることに感謝したいです。」

そう語ったサラさんだが、幸いなことに友人や家族は2人の関係に否定的な反応をすることはないそうだ。また長い間独身だったダリンさんも親しい人たちが「やっと愛する人と出会えた」と喜んでくれたという。

夫妻は現在、YouTubeで共同チャンネル『Age Gap Adventures』を立ち上げており、サラさんは年の差カップルへの偏見をなくしたいとしてこう述べている。

「私たちはお互いに学び合っています。私はダリンのことを“Google”と呼んでいて、知識の宝庫だと思っています。そして彼は私がもたらす若々しい遊び心が好きなのです。ダリンは同世代の他の人と比べて気持ちが若いので年の差も感じないし、彼とは価値観や目的も同じです。私と同じことを望み、同じように大きな夢を持つ人と一緒になれて嬉しいです。私はダリンのすべてが大好きで、彼と一緒なら未来は明るいと思っています。」

画像は『The Sun 2022年4月6日付「DEFYING CRITICS I’m 26 and my man is 54 - we met on YouTube and married after three months - people say it won’t work but we’re in love」(Credit: Mediadrumworld.com/SarahAndDarin)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 上川華子)