¥¢¥ì¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¿©¤Ù¤ë½÷À!
Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹½÷À¡£
É×¤ÈÌ¼¤È»ê¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä»ÍÏ»»þÃæ¤¢¤ë¤â¤Î¤ò°Û¾ï¤ËÍß¤·¤Æ¤¤¤¿!
¤½¤ì¤ÏÉ¹!
¼Â¤ÏÈà½÷¡¢¤¢¤ë»þ¤«¤éÌµÀ¤ËÉ¹¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä«¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë³«¤±¤ë¤Î¤Ï¡ÄÀ½É¹¼¼¡£
É¹¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¡¢Ãë´Ö¤âÌë¤â¿²¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥¬¥ê¥¬¥ê¿©¤Ù¤ë!
¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬Â³¤¯¤È¡¢É¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ØÁö¤Ã¤¿!
¤½¤ì¤Ï²Æ¤âÅß¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿!
¤Õ¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤ÏÉ¹¤Î°ÍÂ¸¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤êÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤ì¤é¤·¤¤µ»ö¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¼Â¤Ï¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢½÷À¤Î10¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë·ì±Õ¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿!
É¹¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2Ç¯¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Í§¿Í¤«¤éÉÏ·ì¤Î¿Í¤ÏÉ¹¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿Èà½÷¡£
¤½¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î»ö¤ò¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌ¡²è¤Ç¸«¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
²È¤Ëµ¢¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÉ¹¿©¾É¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
É¹¿©¾É¤Ï20Âå¡Á40Âå¤Î½÷À¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢ÂÎÆâ¤ÎÅ´Ê¬ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÉÏ·ì¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÏ·ì¤Î´µ¼Ô¤¬¤Ê¤¼É¹¤òÍß¤¹¤ë¤Î¤«?¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¤Þ¤À²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Èà½÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤Ê¤¼¤«¹¬Ê¡´¶¤È°Â¿´´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
É¹¿©¾É¤ÏÅ´Ê¬¤ÎÊä½¼¤òÌô¤äÃí¼Í¼£ÎÅ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¡£
¼Â¤ÏÈà½÷¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤«¤é½ÅÅÙ¤ÎÉÏ·ì¤Ç¡¢½Ð»º¤òµ¡¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯·î·Ð¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÉÏ·ì¤Ï¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·ºÆ¤Ó·î·Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ö¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ò¤É¤¤ÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤êÉ¹¤òÍß¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿!
É¹¿©¾É¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢¤¢¤Ó¤³Æâ²Ê³°²ÊÂç¶¶¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦Âç¶¶°ìÉ×ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä¡£
É¹¤ò¥¬¥ê¥¬¥ê¤È³ú¤à¤³¤È¤ÇÇ¾¤Î·ìÎ®¤¬Áý²Ã¤·¡¢Ç¾¤ÎÂå¼Õ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄêÀ¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Èà½÷¤Î¾ì¹ç¡¢½ÅÅÙ¤ÎÉÏ·ì¤Ï»ÒµÜ¤¬ÈîÂç¤¹¤ë»ÒµÜÁ£¶Ú¾É¤È¤¤¤¦ÉÂ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢»ÒµÜÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤³¤Î¼ê½Ñ°Ê¹ß¡¢É¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Å´Ê¬¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ëÌô¤äÃí¼Í¤Ç¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ëÉ¹¿©¾É¡£
ÌµÀ¤ËÉ¹¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÏ·ì¤òµ¿¤¤¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£