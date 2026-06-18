去年5月、妊娠中の女性を車ではねて死亡させた罪に問われている女の裁判で、名古屋地裁は、禁錮2年6か月の実刑判決を言い渡しました。判決後の会見で、遺族は「胎児の人権」についても見直しを求めていきたいと語りました。■妊婦はねられ死亡運転の女に禁錮2年6か月の実刑判決司法の判断は、禁錮2年6か月の実刑判決でした。交通事故で妻を奪われた研谷友太さん。妻を亡くした研谷友太さん「妻のため、娘のためを思って、自分自