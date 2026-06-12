女優のケイリー・クオコ(40)が、婚約者で俳優のトム・ペルフリー(43)との第2子を妊娠中であることを発表した。2人は10日、3歳の長女マチルダちゃんと3人で性別発表のケーキを前にした姿やエコー写真をインスタグラムに投稿。おめでたいニュースを伝えた。ケーキの中身はピンクで、お腹の子が女の子であることが明かされている。 【写真】大きなお腹がオープンに優雅にくつろぐ人気