家庭用の照明一体型プロジェクター「Aladdin X」シリーズを展開するAladdin Xは、2026年6月12日に新製品「Aladdin X3 Laser 4K」を発表した。●4K解像度対応・3色レーザー光源搭載の「Aladdin X」シリーズ最上位モデル「Aladdin X3 Laser 4K」は、天井に設置するシーリングライトとプロジェクター、スピーカーを備えた照明一体型3in1プロジェクター。初めて3色レーザー光源を搭載し、4K解像度に対応した、Aladdin Xシリーズ最