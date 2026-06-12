先月1日に第1子の出産を報告したモデルの藤田ニコルが11日までに自身のX（旧Twitter）を更新。7日に投稿した第1子を抱いた「お宮参り」の写真をめぐる“物議”に言及した。 藤田ニコルのマタニティーショットが、女性からたたかれなかった理由過去には菊地亜美、峯岸みなみが炎上 お宮参りの報告に多くのファンが祝福する中、一部から「病気で子供産めない人の気持ち考えたことありますか」との意見もあり物議を醸して