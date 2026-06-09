全国最年少の女性市長である京都府八幡市の川田翔子市長（35歳）が、出産のため今夏以降に産休と育休を取得すると表明した。現職の女性首長による産休取得は全国初とみられる。 これに対し、千葉県四街道市の鈴木陽介市長が「大賛成。エールを送りたい。経験していろいろ発信してほしい」とコメントし、那須烏山市の川俣純子市長も「みんなで応援したい。新しい道を彼女が開いてくれる」と賛意を表明するなど、応援の声が