タレントの杉浦太陽と辻希美夫妻が16日、都内で行われた『父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！』のPR発表会に出席した。第5子妊娠中のつわりについて語った辻は、家族の支えによって苦しい時期を乗り越えたことを明かした。【写真】ラブラブ！「あ〜ん！」と食べさせ合った辻希美＆杉浦太陽今回のキャンペーンは、オーストラリア産牛肉「オージー・ビーフ」の魅力を通じて家族が集まる食卓の価値を提案するも