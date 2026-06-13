武田綾乃さん２年ぶりの新作となる『ここはこどものいない国』。本誌での全編掲載を記念して、齋藤明里さんとのスペシャル対談が実現！「本物の赤ちゃんって、未知すぎて怖い」「SNSでの妊婦バッシングって過剰すぎない？」「東京って、子育てするにはキャパオーバーな都市」など、200年後の日本を舞台にした本作を通して、鋭く切り込みます。前編では５年ぶりの再会を果たしたお二人が、数年間歩みを振り返ります。【撮影】椎野充