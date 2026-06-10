大阪府警察本部研修で出産に立ち会い妊婦を盗撮したとして、大阪府警は10日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、滋賀県立総合病院の元研修医の男性（26）を書類送検した。府警によると、「勉強目的だった」と説明し、容疑を認めている。書類送検容疑は昨年8月、滋賀県内の別の病院で研修中に腕時計型カメラを使い、手術室で出産直前の妊婦を動画で盗撮した疑い。府警は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。男性