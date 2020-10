Sony

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は10月14日、PS4のシステムソフトウェアアップデートv8.00をリリースしましたが、それに伴い「パーティのボイスチャットが録音される可能性がある」ことと「他のユーザーがSIEに送信できる」趣旨が通知されました。

これに対して一部ユーザーから「自分たちの音声がSIEに同意なく聞かれているのではないか」との不安の声が上がったことに関して、SIEはPlayStationブログにて詳細な説明を述べています。

システムソフトウェアアップデート後、ユーザーがパーティを初めて作成すると以下のようなポップアップが表示されるようになりました。

So apparently, in case y'all didn't know this beforehand. But apparently the newest Sony update to the PS4 and will continue onto 5 will be recording your voice while in party chat. pic.twitter.com/T0VIbwIpZe