北米では住宅街にクマが出没することが増えているようだが、このほどアメリカの男性が庭のプールサイドで昼寝中にクマに足を撫でられて目を覚まし、驚くこととなった。『UNILAD』『CBS Boston』などが伝えている。今月12日の午後2時頃、米マサチューセッツ州グリーンフィールドに住むマシュー・ベートさん(Matthew Bete)は自宅庭のプールサイドで昼寝をしていた。その日は太陽の光が降り注ぐ良い天気だったこともあり、マシューさんはビーチチェアに横たわりウトウトしてしまったようだ。ところがマシューさんが眠っている最中、庭にクマが侵入した。当時の様子を自宅に設置してある監視カメラが捉えているが、そこにはクマがプールの水を飲む姿があった。クマは水を飲んだ後、眠っているマシューさんに気づいて恐る恐る彼に近づいていった。マシューさんの身に危険が迫りつつある状況だったが、クマは思わぬ行動に出る。寝ているマシューさんの横に来たクマは、足のニオイを2度ほど嗅いだ後、なぜか前足でそっとマシューさんのつま先を撫でたのだ。その直後にマシューさんは目が覚めて、隣にクマがいることに気づき身体を起こそうとした。すると起き上がろうとしたマシューさんにクマが驚き、飛び跳ねるようにその場から逃げ出したという。この時マシューさんはすかさずスマートフォンを手に取り、去っていくクマを撮影していた。クマは一旦逃げていった後に再びマシューさんの近くまで戻って来たようだが、そのまま撮影し続けていたマシューさんに危害を加えることなくその場から静かに去っていった。この監視カメラの映像をマシューさんの妻ドーンさん(Dawn)がFacebookに投稿したところ、多くの人からこのような声が届いた。「私だったら気絶してたわよ」「マシューは寝ぼけてて、すぐに逃げる準備ができなかったのかな」「なんてこと、寝ている時にクマに起こされるなんて想像もできないよ」ほとんどの人がクマの行動に仰天するともに、マシューさんの落ち着き払った行動にも驚きを隠せなかったようだ。ちなみに当時、妻ドーンさんは外出しており、クマの写真がマシューさんから送られてきたという。ドーンさんはマシューさんが「からかっているだけ」と思っていたが、監視カメラの映像を見て初めて事実だったことを知ったそうだ。画像は『Dawn Bete 2020年9月13日付Facebook「Matt was a little startled yesterday while taking a rest by the pool」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)