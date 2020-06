金銭で購入したゲーム内通貨などをもちいてランダムにゲーム内アイテムを得られる「ルートボックス(ガチャ)」は、一部の地域では子どもにとって有害なギャンブルとみなされており、実際にベルギーでは違法とされています。さらに、イギリスでもルートボックスをギャンブルとして規制する動きが高まっているとThe Guardianが報じています。UK could class loot boxes as gambling to protect children | Games | The Guardianhttps://www.theguardian.com/games/2020/jun/07/uk-could-class-loot-boxes-as-gambling-to-protect-children日本では「ガチャ」の名称で知られているルートボックスに対しては、「カプセルトイと同じで、倫理的で楽しいもの」という意見もある一方で、「金銭的な感覚が養われていない子どもから金銭を搾取する」として法的な規制が講じられている地域もあります。また、イギリスでは2020年1月に国民保健サービスのメンタルヘルス部門で局長を務めるクレア・マードック氏が「ルートボックスは子どもをギャンブル依存症に陥らせる懸念があるので規制すべき」との意見を発表したことを皮切りに、ルートボックスを問題視する議論が活発化しつつあります。「ルートボックス(ガチャ)によって若者がギャンブル中毒になる」とイギリスの国民保健サービス幹部が警告 - GIGAZINEさらに、The Guardianは6月7日に「デジタル・文化・メディア・スポーツ省(DCMS)は近い内に、サッカーゲームの『FIFA』シリーズのようなゲームで親しまれているルートボックスについての事例報告を集める方針です」と報じました。The Guardianによると、イギリスの現行法でルートボックスが規制されていないのは、ルートボックスで入手したアイテムには金銭的価値があるとはみなされていないため、ギャンブルの定義には当てはまらないためです。しかし、DCMSは2019年に「ルートボックスなどで入手したアイテムは、第三者のウェブサイトで簡単に現金と交換できる」との報告書を発表しています。また、DCMSはこの報告の中で、「こうした仕組みはギャンブル商品とみなすべき」との見解を示しています。この報告を受けて、ギャンブル関連の被害について調査している超党派議員グループの代表であるキャロリン・ハリス下院議員は「ゲームは事実上、投機的な商品であり若者にいちかばちかの賭けをさせるものです」と述べました。また、イギリス児童委員を務めているアン・ロングフィールド氏も、「若者が欲しいアイテムを手に入れるために、課金し続ける危険性」について懸念を表明しました。こうした議論をよそに、ルートボックスは多くのゲームに組み込まれ、広く普及しています。イギリスの市場調査会社Juniper Researchの調べによると、ゲームのルートボックスやランダムに入手できるスキン(キャラクターのコスチューム)への課金総額は、2022年には500億ドル(約5兆4034億円)に増加すると推計されています。また、イギリスにあるヨーク大学の調査によると、ゲームの販売プラットフォームであるSteamで人気のあるゲームのうち、ルートボックス要素があるゲームの割合は2010年には4.27%しかありませんでしたが、2019年には71.28%に達したとのことです。ルートボックスをとりまく一連の議論について、The Guardianは「もし政府がルートボックスをギャンブルとして再定義すると、ゲーム業界に多大な影響を与えることになります」「ルートボックスを規制するとなると、2005年に制定されたギャンブル法の大規模な見直しが行われる可能性がありますが、そうすれば政府は『デジタル時代にはふさわしくない』とのレッテルを貼られることになるでしょう」と述べました。