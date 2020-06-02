ざっくり言うと
- 東京都の小池知事が2日、「東京アラート」の発動を宣言した
- 最近は電車が混んできたとしてテレワーク・時差通勤をやめないよう呼びかけ
- 「ウィズ コロナ」を前提とした新しい日常の徹底をお願いしたい、と述べた
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