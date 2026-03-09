春の訪れとともに、多くの人を悩ませる花粉症。その対策として、鈴木憲和農林水産大臣が20年生以上のスギ人工林を減らす計画を発表した。現在およそ431万ヘクタールある対象林を、今後約2割削減する方針だ。【写真】キツイ花粉症を嘆く、鈴木憲和農相の投稿小池百合子知事の“花粉症ゼロ公約”も鈴木大臣は3月5日、X（旧ツイッター）で花粉症対策について《花粉がキツイこの頃。私も花粉症……涙。農林水産省では、まずは、花