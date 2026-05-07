東京都の税収の一部を地方に回すことをめぐり、小池百合子東京都知事と片山さつき財務大臣が意見交換を行った。【映像】小池都知事と片山大臣が直接対決（実際の様子）今回話し合われたのは、東京都と他の46道府県との税収格差をめぐる問題。政府与党は、東京都に税収が集中しているとして、都の税収の一部を地方に回す仕組みをさらに拡大することを検討している。これに対し小池都知事は、「東京都は地方交付税などを含めた