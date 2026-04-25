向かうところ敵なしの高市政権にほころび昨年10月の高市政権発足から４月21日で、半年を迎えるなか、異例ともいえる高支持率を維持している。高市早苗総理総裁（65）がわが世の春を謳歌する一幕があった。４月11日、第93回自民党大会で「サプライズゲスト」として登場したミュージシャンで俳優の世良公則氏（70）は「私はミュージシャンだから話すことよりも歌うことが得意だ」として’99年のヒットソング『燃えろいい女』を披露。