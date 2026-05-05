東京・お台場の新たなランドマーク「東京アクアシンフォニー」が開業から1ヵ月を迎えた。東京都が約26億4000万円を投じて整備したこの噴水は、高さ150メートル、幅250メートルと世界最大級のスケールを誇る。小池百合子都知事肝煎りの事業だ。年間3000万人の来場を見込むが、深刻な懸念が浮上している。前編記事『東京都が26億円を投じたお台場噴水ショー「年間98億円の経済効果」の不透明さと非現実味』より続く。水浴場基準の９