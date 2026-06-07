気象予報士の松浦悠真が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【春まとめ】過去2番目の高温 3か月予報はどこまで当たっていた？｜天候まとめ #マニアック天気 #長期予報 #予報検証」と題した動画を公開した。動画では、記録的な高温となった春の天候の振り返りと、当時の3か月予報がどれほど当たっていたのかを検証し、長期予測の難しさについて解説している。 松浦氏はまず、3月から5月までの春の天候について、全国的