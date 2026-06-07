この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【春まとめ】過去2番目の高温 3か月予報はどこまで当たっていた？｜天候まとめ #マニアック天気 #長期予報 #予報検証」と題した動画を公開した。動画では、記録的な高温となった春の天候の振り返りと、当時の3か月予報がどれほど当たっていたのかを検証し、長期予測の難しさについて解説している。

松浦氏はまず、3月から5月までの春の天候について、全国的に平年よりも高く「過去2番目に高い春の気温」であったと報告。降水量は概ね平年並みで、日照時間は多く「高温多照」という特徴を持つ春だったと振り返った。

続いて、事前に出されていた3か月予報の検証を実施。全国的に高温となる予想は概ね当たっていたものの、実況では予測以上に中緯度帯の正偏差が大きくなった点を指摘した。その要因として北極付近の極渦を挙げ、予測よりも北米付近の寒冷渦が強くなったことで、結果的に中緯度帯の正偏差を押し上げたと分析した。

さらに、北極付近の寒気の塊の位置や強さを予測しきれなかった背景について、北極付近の変動は「大気独自の変動」であり、熱帯の海面水温などと比べて計算のブレが出やすい場所であると解説。「やっぱりこの北極あたりの変動というのは大気独自の変動ですので、計算として結構ブレが出やすい場所なんです」と語った。

最後に松浦氏は、3か月予報などの長期予報はブレが出やすいため、大まかな傾向を把握した上で、より期間の短い1か月予報などで詳細を見ていく使い方が適していると結論づけた。気象予測の限界と、その裏側にある複雑なメカニズムを知ることができる、知的好奇心を満たす内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

3月から5月の春の予報振り返りと検証
00:43

過去2番目の高温となった春の天候を振り返る
02:39

当時の「3か月予報」と実況を照らし合わせる
04:11

中緯度帯の正偏差が大きくなった原因は北極付近の寒冷渦
06:02

大気独自の変動による長期予測の難しさと活用法

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