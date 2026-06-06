松茂町で6日、親子連れらに楽しみながら防災意識を高めてもらおうというイベントが開催されました。このイベントは松茂町が参加者に日常生活の中で防災について考えるきっかけを作ってほしいと開催しています。5回目となる今回、人気を集めていたのは起震車による地震体験。南海トラフ巨大地震を想定した震度5の揺れを親子で体験していました。 松茂町から参加した親子は「ちょっと怖かった」「経験をさせてたら次の行動に移しやす