この記事をまとめると ■人とくるまのテクノロジー展で三菱自動車が注目を集めた ■S-AWCは加減速と旋回を統合制御する独自技術である ■新型デリカD:5はS-AWC採用で走行性能をさらに向上させた 三菱が見せた最新制御技術の現在地 5月27日（水）から29日（金）までの3日間、神奈川県横浜市のパシフィコ横浜にて、自動車技術会が主催する国内最大級の自動車技術専門展示会「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」が開催され