ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）は、右肋骨の疲労骨折について、4月下旬に打球へ飛び込んだ際に生じたものだと明かした。その後1か月以上、不快感を抱えながらプレーを続けていたが、先週末のアスレチックス戦で痛みが耐えがたいほどになったという。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。ジャッジは、復帰時期の見通しについて語ることは避けた。ヤンキースは、今後4〜6週間後に再検査を行い、その結果を見