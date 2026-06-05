＜全米女子オープン2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦い。その第2ラウンドが日本時間午後10時45分にスタートした。【写真】渋野日向子の飛ばし術左足がポイントだった！日本勢は23人が出場。インスタート第1組の河本結は4オーバー・104位タイから、アウトスタート第3組の笹生優花は6オーバー・127位タイから巻き返しを図る。日本勢トップの3アンダー・3位タイ