＜速報＞全米女子オープン2日目スタート 上位の渋野日向子は午後11時51分ティオフ
＜全米女子オープン 2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦い。その第2ラウンドが日本時間午後10時45分にスタートした。
【写真】渋野日向子の飛ばし術 左足がポイントだった！
日本勢は23人が出場。インスタート第1組の河本結は4オーバー・104位タイから、アウトスタート第3組の笹生優花は6オーバー・127位タイから巻き返しを図る。日本勢トップの3アンダー・3位タイ発進を決めた渋野日向子は、午後11時51分に10番からティオフ。首位との2打差を追いかける。2アンダー・8位タイの畑岡奈紗は翌6日（土）の午前5時3分にスタート。イーブンパー・29位タイの日本ツアー女王・佐久間朱莉は、午前5時58分にラウンドを開始する。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞全米女子オープン スコア速報
日本勢23人 2日目のスタート時間をチェック！
【写真】今となっては貴重？ 渋野日向子の高校生時代
「地に足がついていた」上田桃子は渋野日向子のプレーをこう見た
渋野の現在地は？ 米女子ポイントランキング
【写真】渋野日向子の飛ばし術 左足がポイントだった！
日本勢は23人が出場。インスタート第1組の河本結は4オーバー・104位タイから、アウトスタート第3組の笹生優花は6オーバー・127位タイから巻き返しを図る。日本勢トップの3アンダー・3位タイ発進を決めた渋野日向子は、午後11時51分に10番からティオフ。首位との2打差を追いかける。2アンダー・8位タイの畑岡奈紗は翌6日（土）の午前5時3分にスタート。イーブンパー・29位タイの日本ツアー女王・佐久間朱莉は、午前5時58分にラウンドを開始する。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞全米女子オープン スコア速報
日本勢23人 2日目のスタート時間をチェック！
【写真】今となっては貴重？ 渋野日向子の高校生時代
「地に足がついていた」上田桃子は渋野日向子のプレーをこう見た
渋野の現在地は？ 米女子ポイントランキング