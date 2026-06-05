フジテレビの新Webtoonレーベル「TOON8(トゥーンエイト)」のお披露目イベントが5日、東京・台場の同局本社で行われ、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの海沼流星、ミュージシャンの虹色侍・ずま、声優の降幡愛が登壇。海沼が初プロデュースするBALLISTIK BOYZの楽曲が、「TOON8」の応援ソングに決定したことが発表された。BALLISTIK BOYZ・海沼流星「TOON8」は、フジテレビがWebtoon業界をけん引するヒットメーカー4社とタッグを組