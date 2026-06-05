今週お伝えしている地球のためにいいことを考える「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」グップラキャンペーン。5日は、ごみの減量について考えます。私たち一人ひとりがごみを減らすと、ごみの運搬や焼却に必要なエネルギーや二酸化炭素の発生を抑えることができます。ごみ減量術、取材してきました。ごみの減量やリサイクルなどを進めている秋田市役所の佐々木怜音さんです。関向良子アナウンサ&