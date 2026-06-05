「いつか戻ってきてほしい」という親心子どもが巣立った後、部屋を当時のままにしておくご家庭は少なくありません。パンパンのクローゼットを解消するテクニックとは…そこには、「いつか戻ってきてほしい」という切ない親心や、「どうしていいかわからない」という戸惑いが隠れていることが多いものです。子どものモノがそのまま残っている状態は、親自身の気持ちの整理がまだ追いついていないサインかもしれません。もし今、「片