ルイ・ヴィトンは、旅行ガイドブック「ルイ・ヴィトン シティ・ガイド」のバンコク・ロンドン・ロサンゼルス・マイアミ・ニューヨーク・パリ・ローマ・東京の改訂版を発売する。1998年の発行以来、各都市を独立系ライターやスペシャルゲストのパーソナルな視点で描いてきた同シリーズは、現在書籍版とデジタル版を合わせて43都市を網羅している。今回の改訂版では未発表コンテンツが追加されたほか、初めて都市の歴史と重要な出来